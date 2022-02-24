ИЗВЕСТИЯ iz

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Лидер Scorpions рассказал о новом альбоме Rock Believer

Лидер Scorpions рассказал о новом альбоме Rock Believer

25 февраля выходит новый студийный альбом группы Scorpions — Rock Believer. В интервью «Известия» основатель Scorpions Рудольф Шенкер сообщил, что первый за последние семь лет альбом группы предназначен «всем людям во всем мире, кто верит в рок».

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