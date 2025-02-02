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Невероятное в Нидерландах: за «Фортуну» сыграло 12 футболистов! Как так вышло и что теперь с ней будет?

Невероятное в Нидерландах: за «Фортуну» сыграло 12 футболистов! Как так вышло и что теперь с ней будет?

Громче всего над скандалом смеются в Индонезии.Робин ван Перси возглавил «Херенвен» в июле. Для легендарного нападающего это первый опыт работы главным тренером — до этого он работал только с молодежкой «Фейеноорда» (в его главной команде в 2019-м он завершил карьеру игрока).

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