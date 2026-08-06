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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Украинская ассоциация футбола «поддерживает позицию УЕФА» в конфликте с ФИФА. УАФ разочарована отсутствием прозрачности в проекте Инфантино

На Украине отреагировали на последний скандал, связанный с ФИФА . На прошлой неделе стало известно, что ФИФА планирует создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам.

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