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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В релизный день Kingdom Come: Deliverance 2 собрала почти 160 тыс игроков онлайн и 93% полож...

В релизный день Kingdom Come: Deliverance 2 собрала почти 160 тыс игроков онлайн и 93% полож...

В релизный день Kingdom Come: Deliverance 2 собрала почти 160 тыс игроков онлайн и 93% положительных отзывов в SteamПосле многих лет ожидания Kingdom Come: Deliverance 2 наконец-то вышла, и она получила массу положительных отзывов от фанатов.

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