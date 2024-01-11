Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против смоленского мультимиллионера

За выброшенного в снег младенца на живущего в США смоленского блогера ополчились депутаты и общественность Выпускник смоленского вуза Сергей Косенко, который шесть лет назад заработал 350 миллионов рублей на продаже пледов, свитеров, носков и варежек, станет фигурантом уголовного дело за жесткое обращение с собственным новорожденным сыном Лео, которого блогер под видеокамеру якобы бросил в сугроб.