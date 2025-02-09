Священник предостерег от мошенничества в интернете под видом церковной помощи

Он рекомендовал сверять данные через официальные церковные сайты Руководитель информационной службы Московской епархии, священник Александр Волков, в интервью РИА Новости, призвал россиян проявлять осторожность и критический подход к интернет-объявлениям о сборе пожертвований на помощь храмам и монастырям.
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