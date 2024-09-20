В Хабаровском крае сотрудники полиции уничтожили 826 кустов дикорастущей конопли

В рамках проведения 3 этапа операции «Мак - 2024» сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Комсомольскому району во взаимодействии с военнослужащими войсковой части и представителем администрации Комсомольского района выявлен очаг произрастания дикорастущей конопли вблизи одного из поселений Комсомольского района.