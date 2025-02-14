🇷🇺Ростов-на-Дону сегодня отмечает знаменательный день - 82 года назад советская армия освободила город от немецко-фашистских захватчиков.
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🇷🇺Ростов-на-Дону сегодня отмечает знаменательный день - 82 года назад советская армия освободила город от немецко-фашистских захватчиков.
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