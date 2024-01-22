В Управление МВД России по Ивановской области прибыл «Студенческий десант»

Сегодня в Ивановской области стартовала уже ставшая традиционной общероссийская акция МВД России «Студенческий десант», приуроченная ко Дню российского студенчества.
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