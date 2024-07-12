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Закон и Порядок

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Траблы на Игналинской АЭС или «Трудности перевода» по-литовски

Траблы на Игналинской АЭС или «Трудности перевода» по-литовски

Об очередных неприятностях на Игналинской АЭС. Сегодня поговорим о трудностях перевода. Оказалось, что литовцы, в своем стремлении избавиться от всего русского, (сломали х.

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