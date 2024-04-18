В Петербурге впервые пытаются привлечь к ответственности хозяина, чей пес растерзал другую собаку

Об этом рассказал Андрей Рябоконь В Северной столице впервые пытаются привлечь к ответственности хозяина, чей пес растерзал другую собаку, рассказал в своем телеграм-канале сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» в Петербурге Андрей Рябоконь.