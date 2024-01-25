Французский историк Тодд исключил нападение России на НАТО

РИА Новости/Евгений Биятов Россия не намерена вступать в военный конфликт со странами Запада, а ее военная доктрина носит оборонительный характер, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью L'invité.
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