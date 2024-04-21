Рязанские школьники облюбовали полуразрушенный дом на Грибоедова

Речь идёт о доме № 16б на улице проезд Грибоедова. Детей заметили днём в воскресенье, 21 апреля. «Дом постепенно разрушается, ветра сейчас сильные, того гляди сорвёт лист железа с крыши, и он приземлится кому-нибудь на голову», — предупредила местная жительница.