Волков объяснил, почему вышел на бой с Ганом под ковер «Катюши» от Slaughter to Prevail: «Солист приехал в Вегас поддержать меня»

Напомним, что Александр Волков вышел на бой с Сирилом Ганом под ковер песни «Катюша» в исполнении метал-группы Slaughter to Prevail, солистом которой является россиянин Александр Шиколай, известный как Алекс Террибл.
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