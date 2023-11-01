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Несекретные материалы

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ЕС введет новые санкции на импорт и экспорт в Россию на $5,3 млрд

ЕС введет новые санкции на импорт и экспорт в Россию на $5,3 млрд

ЕС в новом пакете санкций ограничит импорт и экспорт в Россию на общую сумму 5,3 миллиарда долларов. Новые меры включают ограничения на экспорт сварочного оборудования, химикатов и других технологий, используемых в военных целях, пишет Bloomberg.

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