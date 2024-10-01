Phillips представляет подборку шедевров Blue-Chip

Phillips представляет основные моменты аукционов современного искусства в Лондоне 10 и 11 октября. Вечерние торги включают подборку шедевров Blue-Chip, современного и послевоенного искусства, а также работы начинающих талантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии