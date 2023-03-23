ВСУ перешли в контрнаступление под Бахмутом сразу после того, как Зеленский покинул зону боевых действий

СМИ сообщают о вероятной атаке в Харьковском направлении. СМИ сообщают о том, что после визита Владимира Зеленского в зону СВО под Артемовском 22 марта, где, как писал FiNE NEWS, он вручил военным государственные награды, ВСУ перешли в наступление.