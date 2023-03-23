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ВСУ перешли в контрнаступление под Бахмутом сразу после того, как Зеленский покинул зону боевых действий

ВСУ перешли в контрнаступление под Бахмутом сразу после того, как Зеленский покинул зону боевых действий

СМИ сообщают о вероятной атаке в Харьковском направлении. СМИ сообщают о том, что после визита Владимира Зеленского в зону СВО под Артемовском 22 марта, где, как писал FiNE NEWS, он вручил военным государственные награды, ВСУ перешли в наступление.

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