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Ripple наняла главу казначейства LME для развития токенизации

Ripple наняла главу казначейства LME для развития токенизации

Ripple усиливает направление токенизации и привлекает Джозефа Томпсона, который ранее занимал должность старшего вице-президента и руководителя казначейства Лондонской биржи металлов.

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