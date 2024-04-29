Врач Тяжельников рассказал, какое мясо лучше всего подходит для шашлыка

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что для приготовления наиболее полезного шашлыка стоит выбирать качественное мясо индейки, курицы или кролика.
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