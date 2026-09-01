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Владимирские новости

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Гусь-Хрустальный суд постановил снести незаконную пристройку к дому

Гусь-Хрустальный суд постановил снести незаконную пристройку к дому

Пристройку к многоквартирному дому в Гусь-Хрустальном снести придется за счет владельцев, так как согласие всех жильцов на реконструкцию получено не было, а площадь общего участка уменьшилась.

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