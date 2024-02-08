Студенты Академии им. Попова выступили на Международном фестивале

Третьекурсники Академии хорового искусства им. Попова стали участниками концерта V Зимнего Международного фестиваля искусств в Москве под артистическим руководством Юрия Башмета, посвященного 125-летию МХТ им.
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