Сказка для двоих

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Частенько бываю дома у разных женщин, и никто мне не предлагает пожрать

Частенько бываю дома у разных женщин, и никто мне не предлагает пожрать

Множество раз прочитав в разных местах, как не должны вести себя современные женщины, я задалась вопросом: а что нужно сделать на сегодняшний день, чтобы считаться идеальной? Ответ на эти вопросы получить не так сложно…Итак, портрет идеальной женщины, которая не похожа на прочих меркантильных «не тех»- В ее холодильнике всегда есть что-нибудь вкусненькоеВ противовес образу коварной «тарелочницы», заманивающей мужчин на свидание в дорогие рестораны, идеальная женщина готовит сама.

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