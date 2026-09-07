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Царьград

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Партия «Яблоко» сообщает: Константин Киселев задержан в Екатеринбурге

Партия «Яблоко» сообщает: Константин Киселев задержан в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержан Константин Киселев, председатель фракции «Яблоко» в городской думе. Политик направлялся на дебаты, когда его задержали и доставили в местный отдел полиции.

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