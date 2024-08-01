Яна Поплавская: Да в них нет ни грамма чести, достоинства и приличия

Помираю со смеху, глядя на возню псевдопатриотов и продажных псевдополитологов. Витязева, не зная, как справиться с Поплавской, запустила ко мне в чат своих приспешников с комментариями, что Поплавская - «подмонтяниха».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии