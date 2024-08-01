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Яна Поплавская: Да в них нет ни грамма чести, достоинства и приличия

Яна Поплавская: Да в них нет ни грамма чести, достоинства и приличия

Помираю со смеху, глядя на возню псевдопатриотов и продажных псевдополитологов. Витязева, не зная, как справиться с Поплавской, запустила ко мне в чат своих приспешников с комментариями, что Поплавская - «подмонтяниха».

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Комментарии
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Валерий Бойко
100% Настоящий Русский человек. Всем бы быть такими как Яна!
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11 час.
Людмила Гладышева
Яна, браво!
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10 час.
виталий афонин
так вроде все и так всё понимают,а толку?
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6 час.

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