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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Авангард» сократил зарплату Ткачеву до 80 млн рублей в этом сезоне. В последующие годы – 120 млн, как и в прежнем контракте

Клуб ранее объявил о подписании соглашения на новых условиях с нападающим еще на один сезон – до завершения сезона-2029/30.

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