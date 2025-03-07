Спасите наши туши, они стоят миллиарды!

О чем пойдет речь: о кораблях. Причем не о тех ржавых американских кораблях, которые так возмутили дядюшку Дональда, хотя они тоже при деле, а о тех, которые должны были появиться на смену старым и ржавым кораблям военно-морского флота США.
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