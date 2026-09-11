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Бизнес журнал. Урал

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В Екатеринбурге открыли движение на участке развязки у «Калина»

В Екатеринбурге открыли движение на участке развязки у «Калина»

Полностью строительство развязки у концерна «Калина» планируют завершить в ноябре, работы разделены на пять этапов, протяженность путепроводов составит 2,2 километра.

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