Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс М
    А из рогатки не пробовали?От 3 до 50 тысяч ...
  • галина
    Вот так мы воспитываем нашу молодежб. Если так пойдет и дальше, то страну не ждет ничего хорошего.В Ленобласти разб...
  • Лидия Санникова
    Смешно. К пенсии готовилась.Татьяне Булановой...

Цену на красную рыбу "греет" логистика и "охлаждает" хороший вылов – Герман Зверев

Цену на красную рыбу "греет" логистика и "охлаждает" хороший вылов – Герман Зверев

Розничные цены на красную рыбу, особенно на "народную" горбушу, определяют ряд факторов. Об этом президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал журналистам федеральных изданий 19 августа в ходе брифинга.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх