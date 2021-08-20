Цену на красную рыбу "греет" логистика и "охлаждает" хороший вылов – Герман Зверев

Розничные цены на красную рыбу, особенно на "народную" горбушу, определяют ряд факторов. Об этом президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал журналистам федеральных изданий 19 августа в ходе брифинга.