Представлена архитектура деловой программы KazanForum 2025

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» На сайте XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдет с 13 по 18 мая в Казани на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо», размещена архитектура деловой программы мероприятия.