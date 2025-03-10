Представлена архитектура деловой программы KazanForum 2025

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» На сайте XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдет с 13 по 18 мая в Казани на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо», размещена архитектура деловой программы мероприятия.
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