⚡️ 44 беспилотника уничтожено над территорией Краснодарского края прошедшей ночью 🔴Шесть беспилотных катеров уничтожено в акватории Чёрного моря и 51 БПЛА над Крымским полуостровом, сообщает Минобороны.
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⚡️ 44 беспилотника уничтожено над территорией Краснодарского края прошедшей ночью 🔴Шесть беспилотных катеров уничтожено в акватории Чёрного моря и 51 БПЛА над Крымским полуостровом, сообщает Минобороны.