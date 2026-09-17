Доходы Леброна Джеймса от сотрудничества с платформой прогнозов (15 млн) превысят баскетбольные

Доходы Леброна Джеймса от продвижения игры на ставках превысят баскетбольные. Форвард «Филадельфии», выступающий на условиях минимального контракта (3,8 млн), получит 15 млн от рекламного соглашения с платформой прогнозов Polymarket.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым