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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Доходы Леброна Джеймса от сотрудничества с платформой прогнозов (15 млн) превысят баскетбольные

Доходы Леброна Джеймса от продвижения игры на ставках превысят баскетбольные. Форвард «Филадельфии», выступающий на условиях минимального контракта (3,8 млн), получит 15 млн от рекламного соглашения с платформой прогнозов Polymarket.

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