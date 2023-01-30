🇷🇺 Точную копию стяга войска Дмитрия Пожарского от воронежских мастериц передали бойцам СВО в Херсонской области Это точная копия знамени, которое было в войске Минина и Пожарского и явилось свидетелем изгнания польских войск из Москвы в 1612 году.