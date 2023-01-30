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  • Жорж Санд
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🇷🇺 Точную копию стяга войска Дмитрия Пожарского от воронежских мастериц передали

🇷🇺 Точную копию стяга войска Дмитрия Пожарского от воронежских мастериц передали бойцам СВО в Херсонской области Это точная копия знамени, которое было в войске Минина и Пожарского и явилось свидетелем изгнания польских войск из Москвы в 1612 году.

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