Захарова высмеяла совет Европарламента Сербии признать независимость Косова

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала «реально смешным» предложение Европарламента к Сербии признать независимость Косова и ввести антироссийские санкций для того, чтобы вступить в ЕС.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала «реально смешным» предложение Европарламента к Сербии признать независимость Косова и ввести антироссийские санкций для того, чтобы вступить в ЕС.
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