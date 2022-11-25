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Захарова высмеяла совет Европарламента Сербии признать независимость Косова

Захарова высмеяла совет Европарламента Сербии признать независимость Косова

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала «реально смешным» предложение Европарламента к Сербии признать независимость Косова и ввести антироссийские санкций для того, чтобы вступить в ЕС.

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