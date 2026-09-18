«Рязань» и «Сатурн» сыграли вничью 2:2 в Второй лиге

Рязанские футболисты дважды вели в счете, но «Сатурн» сравнял результат на последних минутах матча.В Рязани прошёл матч 24-го тура Второй лиги по футболу (дивизион Б, группа 3), в котором встречались местная "Рязань" и "Сатурн" из Раменского.