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Рязанские новости

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«Рязань» и «Сатурн» сыграли вничью 2:2 в Второй лиге

«Рязань» и «Сатурн» сыграли вничью 2:2 в Второй лиге

Рязанские футболисты дважды вели в счете, но «Сатурн» сравнял результат на последних минутах матча.В Рязани прошёл матч 24-го тура Второй лиги по футболу (дивизион Б, группа 3), в котором встречались местная "Рязань" и "Сатурн" из Раменского.

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