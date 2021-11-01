Поднимаем настроение на весь день!

СмехотерапияФотоПоднимаем настроение на весь день! .Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКонстантин СамаринСуть расследований по взяткам. Генерал: — Ну что там, товарищи офицеры, продвигается дело о найденных 124-х миллионах долларов в мешках? Офицеры: — Так точно, товарищ генерал, 110 миллионов найдены, описаны и переданы как вещественное доказательство. Генерал: — Хорошо-хорошо, а товарищи прокуроры что скажут об этих 89-ти миллионах? Прокурор: — Ну, 63 миллиона тянут на особо крупный размер, да, товарищ судья? Судья: — С чего вы взяли, что 46 миллионов — это крупный размер? Даже адвокат настаивает на домашнем аресте. Адвокат: — Ну конечно! У нас до 37 миллионов — можно и под залог выйти. Тут как следователи решат. Следователь: — Вот мы еще из-за каких-то 4-х миллионов дело открывать будем! Пусть проходит как свидетель! Свидетель: — Да я эти сто тысяч долларов вообще впервые вижу! Генерал: — Ну вот и хорошо. ********Константин СамаринСудья: Обвиняемый, встаньте для оглашения приговора! Входит помощник: Ваша честь, тут срочное дело... Судья: Подсудимый, сядьте пока. (к помощнику) Ну что у вас там? Помощник: Дело о хищении 64 млн.руб., выделенных на ремонт федеральной трассы. Судья: 64 миллиона. Да, серьезно. А сколько там всего выделяли? Помощник: 2,7 миллиарда. Судья: Так, 64 миллиона из 2,7 миллиардов. Слушайте, это же меньше 3%. И вы из-за этой ерунды меня отвлекаете. Сами не могли разобраться что ли? Выпишите ему штраф тысяч на 100 и нормально. Всё, свободны! (к обвиняемому) Итак, вернемся к Вашему делу, обвиняемый. Согласно материалам дела, Вы украли у соседки курицу. Поэтому суд приговаривает Вас к наказанию сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, без возможности условно-досрочного освобождения. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит!Grim GrimМда...реалии времени.....Комментировать
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