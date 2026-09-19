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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Салаха 5 голов и ассист в 6 матчах в Турции – он забил «Галатасараю» Батракова. Форвард «Трабзонспора» – в топ-3 лиги по очкам

Нападающий « Трабзонспора »  Мохамед Салах забил 5 голов и сделал результативную передачу в 6 матчах этого сезона в чемпионате Турции .

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