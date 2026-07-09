Le Monde: в украинской ракете «Фламинго» используется французская система наведения

Производитель ракеты, украинская компания Fire Point, подтвердил изданию, что решение Safran было интегрировано в изделие более года назадФранцузская компания Safran поставляет систему наведения для украинской крылатой ракеты FP-5 Flamingo.
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