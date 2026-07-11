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«Здесь он никому не нужен был»: Плющенко объяснил переход в сборную Азербайджана

«Здесь он никому не нужен был»: Плющенко объяснил переход в сборную Азербайджана

Он отметил, что в России у его 13-летнего сына не было перспектив для дальнейшего развития.фото: Агентство «Москва»Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что его сын Александр сменил спортивное гражданство на азербайджанское, чтобы получить возможность выступать на международных соревнованиях.

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