Иран заявил, что не поддастся давлению в ходе переговоров по ядерной программе

Иран будет обеспечивать свою безопасность и не станет поддаваться давлению в ходе переговоров с Соединенными Штатами по иранской ядерной программе, несмотря на потенциальную угрозу военных ударов со стороны Израиля, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.