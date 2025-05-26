Иран заявил, что не поддастся давлению в ходе переговоров по ядерной программе

Иран будет обеспечивать свою безопасность и не станет поддаваться давлению в ходе переговоров с Соединенными Штатами по иранской ядерной программе, несмотря на потенциальную угрозу военных ударов со стороны Израиля, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
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