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Хуан-Пабло Монтойя: «У «Ред Булл» наибольший прогресс в пелотоне. Как Ферстаппен может жаловаться?»

Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя считает необоснованными жалобы Макса Ферстаппена на положение « Ред Булл ».

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