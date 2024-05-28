Приморский предприниматель открыл бассейн для детей с помощью льготного микрозайма

Для индивидуального предпринимателя Дмитрия Кандаракова одно лишь желание связать свою деятельность со спортом привело к открытию физкультурно-оздоровительного комплекса с господдержкой центра «Мой бизнес» и МКК «Фонд развития Приморского края».