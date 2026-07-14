Во время последнего визита российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным в Пекин китайская сторона дала понять, что стоимость газа является ключевым условием для подписания контракта на строительство газопровода «Сила Сибири — 2», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.