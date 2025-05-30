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Съемки эпизодов шпионского детектива "Разящий луч" прошли в кинопарке "Москино"

Съемки эпизодов шпионского детектива "Разящий луч" прошли в кинопарке "Москино"

Кинопарк "Москино" является идеальной площадкой для съемок шпионского детектива. В этом убедилась творческая группа, работающая над созданием сериала "Разящий луч", ведь многие эпизоды будущей картины уже отсняты на натурных площадках кинопарка.

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