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Царьград

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Хакеры научились взламывать смартфон через голосовые сообщения

Хакеры научились взламывать смартфон через голосовые сообщения

Метод взлома смартфонов посредством этой уязвимости довольно прост.Уязвимость, обнаруженная в смартфонах корейского производителя Samsung, открыла путь для хакеров, позволяя им атаковать пользователей через голосовые сообщения.

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