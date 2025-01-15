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Царьград

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Внутри элит буря: Мазутная катастрофа привела к битве политических "башен"

Внутри элит буря: Мазутная катастрофа привела к битве политических "башен"

Губернатора Краснодарского края делают "козлом отпущения" в ЧП с разливом мазута в Чёрное море, и теперь у многих возник резонный вопрос: Кубань попрощается с Кондратьевым? Ситуация катастрофическая, но, кто, помимо владельцев танкеров, виноват в масштабах бедствия? Неравнодушные граждане активно чистят побережье, сетуя, что помощи всё ещё не хватает.

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Комментарии
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Олег Орлов
Компетентность... Вот основной вопрос движения вперёд везде... Авось должно уходить в сторону, дорога компетентным людям и соответствующая мотивация- вот основа развития всего
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19 час.
СБ
Сергей Бунцов
Спешка, экономия, алчность привели к трагедии
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16 час.

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