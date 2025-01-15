Внутри элит буря: Мазутная катастрофа привела к битве политических "башен"

Губернатора Краснодарского края делают "козлом отпущения" в ЧП с разливом мазута в Чёрное море, и теперь у многих возник резонный вопрос: Кубань попрощается с Кондратьевым? Ситуация катастрофическая, но, кто, помимо владельцев танкеров, виноват в масштабах бедствия? Неравнодушные граждане активно чистят побережье, сетуя, что помощи всё ещё не хватает.