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Юрист Зиновьев: нарушения соседей стоит фиксировать на фото и видео

Юрист Зиновьев: нарушения соседей стоит фиксировать на фото и видео

Юрист Константин Зиновьев рассказал, что при нарушениях со стороны соседей важно фиксировать происходящее и обращаться в компетентные службы в зависимости от ситуации.

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