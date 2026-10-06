Врачи Ивановского онкодиспансера посетят Пучеж в рамках акции "Онкопатруль"

Мероприятие состоится 14 октября.6 октября. /MEDIA TALK/. Мероприятие состоится 14 октября. Целью акции является выявление онкологии на ранних стадиях, когда болезнь ещё можно полностью излечить.
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