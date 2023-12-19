На днях состоялось два важных события. Которые слегка развеяли туман по поводу ближайших событий в нашем противостоянии с Украиной.
Разведка добыла карту - до каких городов Залужный готов отступать, в ответ - наша карта
Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
В был когда нибудь в башне Гадемина? Так вот, там на первом этаже весел манускрипт написанный кириллицей, что значит княжество литовское, к сейчас он пропал! Это про Литву! А, что касается других шавок, так их Петр первый у королевы Ульрихи в знак утешения выкупил за два мешка серебра! Одесса и Николаев и многие другие города, в том числе и Киев русские города!
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16 час.
Alexander Kozlov
Если мы не возьмем Одессу и Измаил, отрезав Черное море от территории 404, там обоснуется НАТО с угрозой России.
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15 час.
Борис Виленский
Нам нужна вся Окраина и никаких переговоров - только безоговорочная капитуляция и военный трибунал в Донецке. Полякам, финнам, молдаванам, румынам и прибалтам тоже приготовиться. А дальше - по ситуации.
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14 час.
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