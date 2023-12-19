Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 083 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • николай радионов
    Да сколько можно повторять,сей час законы в таком случае не действуют....Идет война не только на фронте,но и на гражд...Хрупкий парнишка ...
  • Лора Лора
    Полицаи купленные !!! Где наш СК, все спит...Хрупкий парнишка ...
  • Ваша Светлость
    Вопрос: кто работает в полиции! Как эти блюстители Закона проходят аттестацию! Всех проверять на контакты с диаспорам...Питерская полиция...

Разведка добыла карту - до каких городов Залужный готов отступать, в ответ - наша карта

Разведка добыла карту - до каких городов Залужный готов отступать, в ответ - наша карта

На днях состоялось два важных события. Которые слегка развеяли туман по поводу ближайших событий в нашем противостоянии с Украиной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Евгений Бут
В был когда нибудь в башне Гадемина? Так вот, там на первом этаже весел манускрипт написанный кириллицей, что значит княжество литовское, к сейчас он пропал! Это про Литву! А, что касается других шавок, так их Петр первый у королевы Ульрихи в знак утешения выкупил за два мешка серебра! Одесса и Николаев и многие другие города, в том числе и Киев русские города!
Ответить
16 час.
Alexander Kozlov
Если мы не возьмем Одессу и Измаил, отрезав Черное море от территории 404, там обоснуется НАТО с угрозой России.
Ответить
15 час.
Борис Виленский
Нам нужна вся Окраина и никаких переговоров - только безоговорочная капитуляция и военный трибунал в Донецке. Полякам, финнам, молдаванам, румынам и прибалтам тоже приготовиться. А дальше - по ситуации.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх