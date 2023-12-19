Разведка добыла карту - до каких городов Залужный готов отступать, в ответ - наша карта

ЕБ

Евгений Бут

В был когда нибудь в башне Гадемина? Так вот, там на первом этаже весел манускрипт написанный кириллицей, что значит княжество литовское, к сейчас он пропал! Это про Литву! А, что касается других шавок, так их Петр первый у королевы Ульрихи в знак утешения выкупил за два мешка серебра! Одесса и Николаев и многие другие города, в том числе и Киев русские города!