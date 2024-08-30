Журналисты подтвердили, что у Black Myth: Wukong было эксклюзивное соглашение с Sony Н...

Журналисты подтвердили, что у Black Myth: Wukong было эксклюзивное соглашение с SonyНедавно появились слухи о том, что у студии Game Science возникли проблемы с оптимизацией Black Myth: Wukong для Xbox, поэтому они решили отложить игру.
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