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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Журналисты подтвердили, что у Black Myth: Wukong было эксклюзивное соглашение с Sony Н...

Журналисты подтвердили, что у Black Myth: Wukong было эксклюзивное соглашение с Sony Н...

Журналисты подтвердили, что у Black Myth: Wukong было эксклюзивное соглашение с SonyНедавно появились слухи о том, что у студии Game Science возникли проблемы с оптимизацией Black Myth: Wukong для Xbox, поэтому они решили отложить игру.

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