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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Англии намерены бороться с вратарями, симулирующими травмы ради тайм-аутов – полевой игрок будет уходить с поля при оказании помощи голкиперу. Эксперимент должен согласовать IFAB

В английском футболе собираются провести эксперимент для борьбы с симуляцией травм вратарями для проведения тактического тайм-аута во время матчей в этом сезоне, сообщает BBC Sport.

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